Сборная России выступит на ЧМ по спортивной гимнастике без флага и гимна
Сборная России по спортивной гимнастике выступит на чемпионате мира в Роттердаме без национальной символики. Об этом Sport24 сообщила заслуженный тренер Валентина Родионенко.
«Никаких флагов, гимнов и опознавательных знаков не будет. Это решение уже никак не обжаловать. Будет нейтральный статус. Причем организаторы поступили очень грамотно — предупредили World Gymnastics (Международную федерацию гимнастики.— “Ъ”). Но мы все равно поедем»,— заявила госпожа Родионенко.
Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября. Три мужские и три женские сборные, которые попадут в финал командного многоборья, получат олимпийские квоты на пятерых гимнастов.
18 мая World Gymnastics сняла все санкции с российских и белорусских спортсменов, разрешив им соревноваться с флагом и гимном. Позже в федерации уточнили, что на некоторых турнирах могут допускаться исключения в случае ограничений, введенных со стороны властей принимающих стран.
На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии и чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии россияне выступили без национальной символики.
Снятие World Gymnastics ограничений на российский флаг и гимн не отменяет автоматически прежние условия конкретного турнира. Для соревнований, где ограничения уже были адаптированы, федерация сохранила прежний режим; отдельный временный порядок применяется, если требования госорганов принимающей стороны запрещают российскую символику. Поэтому допуск к старту и использование национальных обозначений регулируются разными решениями: первое возможно, тогда как второе остается исключенным.
Нейтральный статус у FIG связан не только с отсутствием флага: для его получения спортсмен должен отказаться от активной поддержки специальной военной операции и действий российских властей, не иметь связей с вооруженными силами России и органами национальной безопасности. Такой допуск означает выполнение индивидуальных критериев, а не автоматическое восстановление права выступать с национальной символикой.