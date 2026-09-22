Сборная России выступит на ЧМ по спортивной гимнастике без флага и гимна

Сборная России по спортивной гимнастике выступит на чемпионате мира в Роттердаме без национальной символики. Об этом Sport24 сообщила заслуженный тренер Валентина Родионенко.

«Никаких флагов, гимнов и опознавательных знаков не будет. Это решение уже никак не обжаловать. Будет нейтральный статус. Причем организаторы поступили очень грамотно — предупредили World Gymnastics (Международную федерацию гимнастики.— “Ъ”). Но мы все равно поедем»,— заявила госпожа Родионенко.

Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября. Три мужские и три женские сборные, которые попадут в финал командного многоборья, получат олимпийские квоты на пятерых гимнастов.

18 мая World Gymnastics сняла все санкции с российских и белорусских спортсменов, разрешив им соревноваться с флагом и гимном. Позже в федерации уточнили, что на некоторых турнирах могут допускаться исключения в случае ограничений, введенных со стороны властей принимающих стран.

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии и чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии россияне выступили без национальной символики.

Арнольд Кабанов