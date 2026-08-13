Ангелина Мельникова взяла золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова. Турнир проходит в Загребе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Ангелина Мельникова

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Спортсменки выступали на брусьях и бревне, а также выполняли опорный прыжок и вольные упражнения. Мельникова получила по итогам выступлений 55,932 балла. У Калмыковой — 54,632 балла. Бронзовую медаль взяла французская спортсменка Элена Кола (53,966 балла).

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 13 по 16 августа. Мужской пройдет с 19 по 23 августа. Это отборочное соревнование к мировому первенству 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Изначально девяти российским спортсменам отказывали в выдаче виз для участия в турнире. За три дня до начала чемпионата Хорватия пересмотрела решение в отношении четырех россиян — Ангелины Мельниковой, Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Алексея Усачева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гимнастов допустили к наградам».