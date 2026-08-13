Ангелина Мельникова взяла золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова. Турнир проходит в Загребе.
Ангелина Мельникова
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Спортсменки выступали на брусьях и бревне, а также выполняли опорный прыжок и вольные упражнения. Мельникова получила по итогам выступлений 55,932 балла. У Калмыковой — 54,632 балла. Бронзовую медаль взяла французская спортсменка Элена Кола (53,966 балла).
Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 13 по 16 августа. Мужской пройдет с 19 по 23 августа. Это отборочное соревнование к мировому первенству 2026 года, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.
Изначально девяти российским спортсменам отказывали в выдаче виз для участия в турнире. За три дня до начала чемпионата Хорватия пересмотрела решение в отношении четырех россиян — Ангелины Мельниковой, Анны Калмыковой, Лейлы Васильевой и Алексея Усачева.
Подробнее — в материале «Ъ» «Гимнастов допустили к наградам».
За три дня до начала Чемпионата Европы в Загребе хорватские власти частично пересмотрели свое решение и одобрили визы для четырех российских гимнастов, включая Ангелину Мельникову, Анну Калмыкову, Лейлу Васильеву и Алексея Усачева, тогда как изначально девяти членам сборной, включая тренера и врача, было отказано в выдаче виз. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) подтвердила свою убежденность в разделении спорта и политики, заявив, что россиянам и белорусам должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях, хотя и допустила исключения в случаях ограничений со стороны местных властей.
В марте 2025 года Ангелина Мельникова получила нейтральный статус, а в конце октября 2025 года она заняла первое место в финале личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте, завоевав там еще две медали — золото в опорном прыжке и серебро в упражнениях на брусьях. World Gymnastics 18 мая 2026 года сняла с россиян все ограничения, однако в июне мэр румынского города Клуж-Напока выступил против участия российских спортсменов в Кубке вызова по художественной гимнастике с национальной символикой, после чего российские гимнастки отказались от участия.