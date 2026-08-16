Мастерицы на все секторы

Женская половина чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе завершилась триумфом сборной России. Победа в командном турнире, которую одержали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина, оказалась очень убедительной: ближайшие преследовательницы, итальянки, отстали более чем на 3,5 балла. Главной героиней турнира стала 26-летняя Мельникова, которая ранее выиграла личные соревнования в многоборье, лучше всех исполнила опорный прыжок и финишировала с тремя золотыми медалями.

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Фото: ТАСС Ангелина Мельникова

Фото: ТАСС

Любой другой исход женских командных соревнований на этом чемпионате был бы признан сюрпризом. Имея в своем составе лидера мировой гимнастики, опытнейшую Ангелину Мельникову, а также двух талантливых представительниц более молодого поколения отечественной школы, Анну Калмыкову и Людмилу Рощину, российская сборная выглядела в Загребе безоговорочным фаворитом.

Однако свое потенциальное преимущество еще надо было доказать, и это было сделано очень уверенно. Продемонстрировав блестящее мастерство и высокую психологическую устойчивость, россиянки за весь день не допустили ни одного заметного срыва.

Их лидерство стало явным уже после первой смены. В опорном прыжке россиянки набрали 42,166 балла, а немки, ближайшие преследовательницы, довольствовались на брусьях 40,766 балла.

Третьими шли итальянки, которые в опорном прыжке заработали 40,132 балла. Но после второй смены, в которой представительницы сборных России и Италии выступали на брусьях, ситуация стала иной. Россиянки имели 84,532 балла против 81,931 балла у итальянок и 78,866 балла у немок, которые недобрали баллов на бревне и фактически потеряли шансы на золото.

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Фото: ТАСС Анна Калмыкова

Фото: ТАСС

Третья смена стала решающей. Теперь упражнения на бревне, то есть самом коварном снаряде женского гимнастического многоборья, предстояло выполнять россиянкам и итальянкам. Мельникова, Калмыкова и Рощина прекрасно справились со своей задачей, заработав 40,899 балла, а итальянки, несмотря на отменное выступление серебряного призера турнира в этом виде Манилы Эспозито (14,200), лишь 40,366 балла. Таким образом, преимущество сборной России над командой Италии достигло 3,134 балла — 125,431 против 122,297 балла.

В четвертой смене две сильнейшие команды Европы выполняли вольные упражнения. Россиянкам оставалось лишь не допустить явного провала, что они успешно сделали.

По итогам четырех видов они набрали 165,430 балла, став единственной командой, чьи спортсменки во всех 12 выступлениях получили более 13 баллов, причем наибольший вклад в победу (55,432 балла) внесла 17-летняя Анна Калмыкова.

Вторыми и третьими финишировали итальянки и француженки — соответственно 161,796 и 159,263 балла.

Это первое российское золото в командных турнирах чемпионатов Европы с 2018 года. Тогда в Глазго в состав сборной также входила Мельникова, которая сейчас в Загребе стала главной героиней, выиграв также личное многоборье и опорный прыжок. На трех последующих турнирах россиянки не выступали. Приехать в 2020 году в турецкий Мерсин им помешала пандемия коронавируса, а в Мюнхен в 2022 году и в Римини в 2024-м они не попали из-за международных санкций.

По итогам женской половины чемпионата Европы команда России лидирует в командном зачете (три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали). Далее идут Италия (1, 3, 1) и Франция (1, 1, 2).

В Загребе представители России выступали без национальной символики. Соревнования мужчин там пройдут с 19 по 23 августа.

Евгений Федяков