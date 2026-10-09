Советского чемпиона отключили от американского спорта
Экс-тренера сборной США по гимнастике Акопяна отстранили за домогательства
09.10.2026, 15:40
Бывший тренер женской сборной США по спортивной гимнастике, член сборной СССР Артур Акопян пожизненно отстранен от работы в системе американского олимпийского спорта. В том числе за сексуальные домогательства к спортсменкам, следует из данных Американского центра безопасного спорта (SafeSport).
В базе данных Американского центра безопасного спорта появилась запись, датированная 7 октября. В ней сообщается, что Артур Акопян, советский гимнаст 1961 года рождения, двукратный чемпион СССР в опорном прыжке (1981, 1983), трехкратный чемпион мира в командном первенстве (1979, 1981) и опорном прыжке (1983), заслуженный мастер спорта СССР (1983), пожизненно отстранен от работы в системе американского олимпийского спорта.
Основаниями для санкции указаны физическое и эмоциональное насилие, сексуальные домогательства и нарушения сексуального характера.
Акопян также включен в опубликованный на сайте USA Gymnastics список лиц, лишенных права на членство в организации. Иных пояснений на сайте структуры, объявившей о наказании, нет.
SafeSport была создана Конгрессом США в 2017 году в качестве независимого контрольного органа. Поводом для ее учреждения послужил громкий скандал, вызванный делом Ларри Нассара. В 2016 году господин Нассар, много лет являвшийся доктором сборной США по гимнастике, был приговорен к 175 годам лишения свободы за многочисленные эпизоды сексуального насилия над спортсменками.
Неприятности у господина Акопяна начались не вчера. Еще в 2024 году издание The Washington Post, ссылаясь на десять бывших воспитанниц Артура Акопяна, сообщило, что тренер применял к девочкам физическое насилие: в гневе бросал юных спортсменок на пол, иногда с такой силой, что оставались синяки. По словам гимнасток, он также кричал на них, унижал и высмеивал их жалобы на травмы.
Четыре спортсменки сообщили, что Акопян похлопывал или щипал их за ягодицы.
Претензии были и к коллеге господина Акопяна болгарской гимнастке Галине Мариновой. По словам четырех гимнасток, она называла девочек «толстыми» и постоянно критиковала их тела, а также нередко запрещала пить воду в тренировочном зале. Маринова также отстранена от любых контактов в системе USA Gymnastics с 7 октября 2026 года по 7 октября 2027 года.
Решение по господину Акопяну окончательное. Госпожа Маринова еще может обжаловать вердикт.