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Спорт

Советского чемпиона отключили от американского спорта

Экс-тренера сборной США по гимнастике Акопяна отстранили за домогательства

09.10.2026, 15:40
Бывший тренер женской сборной США по спортивной гимнастике, член сборной СССР Артур Акопян пожизненно отстранен от работы в системе американского олимпийского спорта. В том числе за сексуальные домогательства к спортсменкам, следует из данных Американского центра безопасного спорта (SafeSport).
Бывший тренер женской сборной США по спортивной гимнастике, член сборной СССР Артур Акопян

Бывший тренер женской сборной США по спортивной гимнастике, член сборной СССР Артур Акопян

Jamie Squire / Getty Images

В базе данных Американского центра безопасного спорта появилась запись, датированная 7 октября. В ней сообщается, что Артур Акопян, советский гимнаст 1961 года рождения, двукратный чемпион СССР в опорном прыжке (1981, 1983), трехкратный чемпион мира в командном первенстве (1979, 1981) и опорном прыжке (1983), заслуженный мастер спорта СССР (1983), пожизненно отстранен от работы в системе американского олимпийского спорта.
Основаниями для санкции указаны физическое и эмоциональное насилие, сексуальные домогательства и нарушения сексуального характера.
Акопян также включен в опубликованный на сайте USA Gymnastics список лиц, лишенных права на членство в организации. Иных пояснений на сайте структуры, объявившей о наказании, нет.
SafeSport была создана Конгрессом США в 2017 году в качестве независимого контрольного органа. Поводом для ее учреждения послужил громкий скандал, вызванный делом Ларри Нассара. В 2016 году господин Нассар, много лет являвшийся доктором сборной США по гимнастике, был приговорен к 175 годам лишения свободы за многочисленные эпизоды сексуального насилия над спортсменками.
Неприятности у господина Акопяна начались не вчера. Еще в 2024 году издание The Washington Post, ссылаясь на десять бывших воспитанниц Артура Акопяна, сообщило, что тренер применял к девочкам физическое насилие: в гневе бросал юных спортсменок на пол, иногда с такой силой, что оставались синяки. По словам гимнасток, он также кричал на них, унижал и высмеивал их жалобы на травмы.
Четыре спортсменки сообщили, что Акопян похлопывал или щипал их за ягодицы.
Претензии были и к коллеге господина Акопяна болгарской гимнастке Галине Мариновой. По словам четырех гимнасток, она называла девочек «толстыми» и постоянно критиковала их тела, а также нередко запрещала пить воду в тренировочном зале. Маринова также отстранена от любых контактов в системе USA Gymnastics с 7 октября 2026 года по 7 октября 2027 года.
Решение по господину Акопяну окончательное. Госпожа Маринова еще может обжаловать вердикт.
Спортивная гимнастика

Авторы

  • Александр Петров
    корреспондент