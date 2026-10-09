Советского чемпиона отключили от американского спорта

Неприятности у господина Акопяна начались не вчера. Еще в 2024 году издание The Washington Post, ссылаясь на десять бывших воспитанниц Артура Акопяна, сообщило, что тренер применял к девочкам физическое насилие: в гневе бросал юных спортсменок на пол, иногда с такой силой, что оставались синяки. По словам гимнасток, он также кричал на них, унижал и высмеивал их жалобы на травмы.