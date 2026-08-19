Без тысячной чемпион

Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе открылся 19 августа состязаниями в личном многоборье, в которых российские гимнасты завоевали две награды. Бронза досталась Даниелу Маринову, а серебро — юному дебютанту топ-турниров Арсению Духно. Причем, отставание феноменального юниора от победителя — представителя страны-хозяйки Ильи Ковтуна — оказалось чисто символическим. Конкурентов разделила тысячная доля балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсений Духно

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Арсений Духно

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Это был, конечно, тот случай, когда даже без золота российское выступление в самом престижном жанре гимнастики должно было произвести на тех, кто знает в ней толк, мощное впечатление. Благодаря прежде всего Арсению Духно. 18 лет ему исполнилось лишь пару недель назад. Этот сезон — первый, в котором он, победитель прошлогоднего юниорского чемпионата мира, выступает среди взрослых. А мужская гимнастика знает совсем немного примеров того, когда дебютанты элите выстреливали бы без разбега, с ходу. Нужен опыт. Желательно — международный. Одного успешного национального первенства по идее мало для того, чтобы чувствовать себя на высочайшем уровне своим.

Поэтому даже в российской команде перед многоборьем ставили, кажется, все-таки не на вундеркинда Духно, а на куда более матерого Даниела Маринова, как следует проверенного чемпионатом мира в Джакарте, состоявшемся осенью 2025 года. Маринов, хоть и ошибся в упражнениях на коне и на брусьях, был в общем-то очень неплох. Позади него осталось множество классных гимнастов, в том числе, например, добывший в индонезийском абсолюте бронзу швейцарец Ноэ Зайферт. Но Духно-то был еще лучше.

Многоборье — это в первую очередь стабильность. С ней у Арсения Духно все было в полном порядке.

Чуть просели разве что кольца и брусья. На коне показал восьмой результат, на перекладине — девятый, в опорном прыжке расположился сразу вслед за тройкой сильнейших, в вольных всех опередил. Сумма баллов Духно — 82,832 – оказалась такой, что в призерах он был бы и в Джакарте. Там больше собрали только японец Дайки Хасимото и китаец Чжан Бохэн. И то не сказать, что по крайней мере китайский гимнаст, обладатель серебра, ускакал в этой виртуальной схватке чересчур далеко. И резервы у Духно точно есть. Он уже демонстрировал более сложные программы, чем загребские варианты.

Российские гимнасты оказались во второй, предпоследней, группе. И несколько часов ждали, когда закончит выступления последняя, собравшая львиную долю фаворитов. Долго казалось, что как минимум Арсения Духно никому из них обойти не суждено. Но все же с золотом не срослось. Илья Ковтун, раньше представлявший Украину, а нынче состязающийся под хорватским флагом, гимнаст с внушительным бэкграундом, на пять лет старше Духно, в этот вечер был на кураже. Отчаянно сражался за каждый элемент, выкручивался из труднейших ситуаций — и опередил россиянина на тысячную балла. Меньше отрыва в гимнастике просто не может быть.

Впрочем, золотые медали, которых в первой половине чемпионата Европы у женской российской команды с великолепной Ангелиной Мельниковой было три, наверняка в следующие дни появятся и у команды мужской.

Личное многоборье на это прозрачно намекнуло. Не провалился никто из вошедших в состав сборной России пяти гимнастов. А Илья Заика с Савелием Съединым стали первым на своих коронных снарядах — кольцах и перекладине.

Алексей Доспехов