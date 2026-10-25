Россия завоевала четыре медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме завершился для сборной России финишем на восьмой строчке общего зачета. В ее активе оказались два серебра и две бронзы.
В заключительный день турнира, 25 октября, две бронзовые медали отечественной команде принесли Даниел Маринов (на параллельных брусьях) и Сергей Найдин (на перекладине). Ранее мужская сборная завоевала серебро в командном многоборье.
Женская сборная, приехавшая в Нидерланды в ослабленном составе — без лидеров Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Анны Калмыковой, которым принимающая сторона отказала в выдаче виз,— добавила одну награду. Серебряным призером мирового первенства в личном многоборье стала Людмила Рощина.
Возглавила общий зачет сборная США (три золота, три серебра, две бронзы). В тройке финишировали китайская (3–2–2) и японская (2–1–1) команды.