Родионенко ушла с поста старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике. Она занимала эту должность с 2005 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Родионенко

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Валентина Родионенко

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На сайте Федерации гимнастики России (ФГР) представлен список кандидатов в сборные по спортивной гимнастике, где госпожа Родионенко указана в качестве аналитика. Старшими тренерами национальной команды чилсятся Ольга Булгакова и Валерий Алфосов.

Первый вице-президент ФГР Василий Титов заявил РБК, что 1 января у Валентины Родионенко закончился контракт. «У нее огромный опыт, мы обязательно постараемся его использовать. Теперь она будет помогать по работе с тренерами»,— сказал он.

За годы работы Валентины Родионенко российские спортсмены завоевали на Олимпиадах 4 золотые, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. С 2005 по 2025 год ее супруг Андрей Родионенко занимал должность главного тренера сборной по спортивной гимнастике. В июне его сменил Дмитрий Андреев.

Таисия Орлова