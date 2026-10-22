Российские гимнастки заняли шестое место в командном многоборье на ЧМ
Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла шестое место в командном многоборье на чемпионате мира в Роттердаме. Команда в составе Людмилы Рощиной, Алены Глотовой, Миланы Каюмовой, Александры Ануфриевой и Елизаветы Ус набрала 159,394 балла.
Победительницей соревнований стала сборная Китая (165,764 балла), серебряные медали завоевали гимнастки из США (165,531), а бронзу — команда Японии (164,063).
Шестое место не позволило российской сборной гарантировать командную лицензию на Олимпийские игры 2028 года, так как путевки получили три сильнейшие команды турнира.
В этом месяце власти Нидерландов отказали в выдаче виз лидерам сборной — олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой.
Чемпионат мира в Роттердаме завершится 25 октября. У российской сборной еще есть возможность отобраться на Олимпиаду через следующие квалификационные старты.