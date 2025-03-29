Главные новости за 24 – 29 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Мэрия Астрахани хочет закупить подарочные сертификаты на 51 тыс. руб. Всего чиновники запрашивают 17 пластиковых карт номиналом по 3 тыс. руб.

В Саратове арестовали экс-министра промышленности Максима Шихалова.Бывшему чиновнику предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Астраханская область реформирует систему субсидирования агросектора. Из постановления следует, что для зерновых максимальный размер субсидий сокращен до 50% от фактических расходов. Лимит выплаты уменьшен до 2 млн руб.

На директора энгельсского «Мул-авто» завели дело за ущерб на 4 млн руб. С января по октябрь 2024 года жильцы многоквартирных домов перечислили ООО «Мул-авто» свыше 11 млн руб. за энергоресурсы. Однако директор управляющей компании не направил эти средства по назначению, использовав их по своему усмотрению и причинив ущерб.

Московское ООО «Автодорога», принадлежащее пензенскому депутату Татьяне Недопекиной, займется ремонтом трассы Нижний Ломов — Наровчат — граница области Наровчатского района. Компания заключила контракт с региональным УСиДХ за 548 млн руб.

На содержание трассы «Каспий» в Саратовской области готовы потратить 270 млн руб.

Под Волгоградом москвича отправили в колонию за мошенничество на 3 млн руб.

Михаил Исаев в очередной раз возглавил Саратов. Депутаты гордумы приняли участие в тайном голосовании 28 марта.

Пострадавшие от атаки БПЛА жители Энгельса получат дополнительные выплаты. В случае с легким вредом речь идет о 30 тыс. руб., средней тяжести — 75 тыс. руб., тяжким — 150 тыс. руб.

Росавтодор предлагает 1,3 млрд за содержание трассы в Волгоградской области. Контракт предлагают заключить с 1 июля 2025 года сроком до 30 июня 2027-го. Следить за состоянием дороги предстоит на четырех участках.

Саратовские власти сэкономили 48 млн руб. на госзакупках после прокурорского надзора.

Пензенский областной суд признал отбывающего наказание в регионе за разбой в Москве 38-летнего Ислама Хаидова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. в феврале 2021 года, отбывая наказание за разбойное нападение на ювелирный салон «Сенат» в Москве, Хаидов получил статус «положенца» в исправительном учреждении региона. Он назначал «смотрящих» среди заключенных, пропагандировал преступные традиции и разрешал конфликты. Также Ислам Хаидов вымогал деньги у других заключенных: через счета близких потерпевших на банковскую карту родственника виновного было перечислено более 86 тыс. руб.

В Саратове депутаты приняли закон о выплатах 100 тыс. руб. беременным студенткам. Новеллу на заседании областной думы представлял министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов.

Депутат Саратовской областной думы Артем Чеботарев («СРпЗП») на заседании парламента поднял тему конфликта вокруг планов мэрии построить школу в сквере «Территория детства» в Ленинском районе. Он пояснил, что вместо того, чтобы составить четкий план развития каждого района с детальными схемами размещения скверов, школ, домов, транспортных развязок, все происходило хаотично.

Мэрия Астрахани отдаст радиокомпании 300 тыс. руб. за 100 минут вещания о своей работе.

В Саратовской области остается много неучтенных дорог. Губернатор Роман Бусаргин не назвал ни количество, ни процент соответствующих проезжих частей, но отметил, что их инвентаризация и дальнейшее закрепление на баланс — достаточно долгосрочная перспектива, которая уже поставлена перед муниципалитетами и профильным ведомством.

В Саратовской области безработица находится на историческом минимуме — 0,3%. Этого удалось добиться благодаря масштабной модернизации 42 территориальных центра службы занятости на более чем 330 млн руб.

В 2024 году экономика Саратовской области выросла на 4%. С 2021 года валовый региональный продукт увеличился на 50% и составил почти 1,5 трлн руб. Наибольший рост наблюдается в сельском хозяйстве (+52,4%).

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проживании саратовцев в аварийном доме на ул. Волжской. дание признали аварийным девять лет назад, но у граждан до сих пор нет благоустроенной жилплощади. Саратовцы неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Председателю СКР доложат о смерти девочки в волгоградской больнице. В минувшем месяце у девочки ухудшилось самочувствие, из-за чего ее доставили в больницу. По мнению матери 4-летней девочки, она умерла из-за допущенных дефектов при оказании медпомощи.

Саратовская область показала рост внешнеторгового оборота на 3,1%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что второй пляж на саратовской набережной откроется в первый день грядущего лета.

В Волгограде ремонтом фасада хореографической школы займется ООО «РСУ». Работы должны завершить до конца этого года.

РПЦ получит от Саратовской области 640 тыс. руб. за организацию праздника. Дни славянской письменности и культуры пройдут в центральной части Саратова 18-27 мая. Семинарии придется организовать межъепархиальный конкурс чтецов на церковнославянском языке, лекции, форум, концерт духовной музыки, выставку «Русский мир от Запада до Востока: ценностный выбор и духовные ориентиры».

В Волгограде будут судить автомеханика за пять сгоревших машин на 5,2 млн руб. 30 ноября минувшего года фигурант ремонтировал автомобиль «ВАЗ-217030» с использованием сварочного аппарата с присоединенным к нему газовым баллоном. В какой-то момент загорелись полимерные части машины, а потом и другие автомобили.

Верховный суд затребовал материалы об изъятии здания Первого кассационного суда в Саратове. Таким образом ВС РФ отреагировал на кассационные жалобы, поданные ООО «Крона-С», ООО «Московская-55» и ООО «Эталон». После ознакомления с документами Верховный суд решит, обоснованы ли жалобы и стоит ли их рассматривать коллегией.

В Саратове возбудили дело о превышении полномочий при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Татищевском районе. По предварительным сведениям, муниципальное образование не расторгло контракт с подрядчиком, который не выполнял работы.

В Балакове медсестру наказали штрафом в 2 млн руб. за получение взятки.

В Астрахани инспектор ППС стал фигурантом дела о получении взятки в размере 140 тыс. руб. С марта по май минувшего года фигурант оказывал покровительство знакомым местного жителя, которые работали охранниками в заведениях города. Также он не привлекал их к административной ответственности и не оформлял материалы по выявленным нарушениям, в частности, в баре на ул. Фиолетова в Кировском районе.

Двух саратовцев будут судить за посредничество при даче взятки декану. В июле минувшего года фигуранты помогли своим знакомым в части достижения договоренности и передаче взятки декану факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института Управления им. П.А. Столыпина — филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС». Взамен те просили содействие в зачислении иностранца на обучение в ПИУ — филиала этого учебного заведения без проверки его знаний, а также покровительство при сдаче зачетов и экзаменов.

Торги саратовского музея Панфилова на 2 млн руб. остановились из-за жалобы на кнопку. Участник аукциона ИП Андрей Плесовский не смог улучшить ценовое предложения из-за неработающей соответствующей кнопки.

Пензенский УСиДХ предлагает 57 млн руб. за капремонт моста через реку Няньга.

«РуссНефти» назначили штраф в 400 тыс. руб. за разлив нефти в Пензенской области. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали разлив нефтепродуктов на площади порядка 1,9 тыс. кв. м.

В Пензе за ремонт крыльца и пандус в детской библиотеке № 9 предлагают 883 тыс. руб. Работы должны быть выполнены в срок с 1 июня по 30 июля текущего года.

В Саратове эвакуировали ТЦ: там обнаружили тротиловую шашку. Она находилась в туалете ТЦ «Триумф Молл».

В Саратове снесут разрушающийся дом №83 на ул. Гоголя по решению суда. Конструкции дома изношены на 90%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что реставрацией Театра оперы и балета и гостиницы «Россия» (ранее ее выставили на торги за 91 млн руб.) в Саратове, как предполагается, займется одна компания. Он уточнил, что театр планируется качественно отреставрировать за 1,5 года.

Павел Шаповалов покинул пост замглавы Саратова по строительству.

В Астрахани суд признал виновными фактического руководителя ООО «ЭКОприют» Андрея Невлюдова, директора Валерия Кущенко и главного ветеринара Валентину Кознову в зависимости от роли и степени участия по делу о мошенничестве, легализации денежных средств, жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель.

В Саратовской области начался пожароопасный сезон.

В Астраханской области отменили порядок субсидирования кадастровых работ.

В Астраханской области хотят благоустроить две федеральные дороги за 116 млн руб.: Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Дон» Тамбов-Волгоград-Астрахань и Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь.

Прокуратура добилась выплаты 3,3 млн руб. волгоградцу за потерянный в реке протез. В августе 2023 года он утратил протез бедра модульного с микропроцессорным управлением во время плавания в Волге.

Астраханский минград намерен запретить строительство МКД рядом с ТЦ «Васторг». Ранее «Ъ» писал о споре между министерством и ИП Юлией Кулагиной, которая намеривалась возвести жилой комплекс по соседству со своим торговым центром. Однако ведомство отказало предпринимателю в выдаче разрешения на строительство, сославшись на то, что новый высотный дом приведет к утрате памятника архитектуры, который находится через дорогу.

В Волгограде наказали водителя автобуса за высадку 12-летнего пассажира.

Главе СКР доложат о нарушении прав жильцов ветхого дома на Московской в Саратове. Ранее местная жительница в обращении к господину Бастрыкину рассказала о ненадлежащем содержании жилого дома по ул. Московской. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом с флигелями и пристроями 1830-е годы, 1860-е годы».

Власти оспорили продление договора на ремонт малой сцены саратовского ТЮЗа. Изначально завершить работы требовалось до 25 декабря 2024 года. В минувшем ноябре подрядчик подал иск с требованием продлить срок контракта на год. В начале марта Арбитражный суд саратовской области определил, что реконструкция ТЮЗа должна быть завершена не позднее 1 сентября 2025 года.

Арбитражный суд Астраханской области вновь рассмотрит спор между администрацией облцентра и ИП Еленой Гусаковой, с 2003 года арендующей участок на ул. Маркина, 44/Яблочкова, 22 для ведения рыночной торговли. Городские власти решили использовать территорию рынка под ярмарку и потребовали от предпринимателя освободить участок и снести киоски.

Нина Шевченко