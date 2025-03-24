В Астраханской области отменили порядок субсидирования кадастровых работ

Правительство Астраханской области отменило порядок предоставления субсидий на комплексные кадастровые работы, установленный в конце декабря 2021 года. Новое постановление вступило в силу 24 марта текущего года.

Старый порядок, действовавший с 2022 года, регулировал софинансирование муниципалитетов, устанавливал формулы для расчетов субсидий и механизмы контроля. Однако теперь муниципальные власти лишены четких правил получения средств из областного бюджета на кадастровые работы.

Постановление 2021 года было направлено на систематизацию учета недвижимости, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. Оно включало расчет субсидий, введение штрафов за недостижение показателей (до 10% от суммы) и жесткие сроки подачи заявок и отчетности.

Нина Шевченко