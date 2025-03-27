В Саратове депутаты приняли закон о выплатах 100 тысяч беременным студенткам

Беременным студенткам очной формы обучения будут выплачивать 100 тыс. руб. Соответствующий законопроект принял региональный парламент.

Новеллу на заседании областной думы представлял министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов.

Закон вводит единовременную выплату при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме. Претенденты на выплаты должны встать на соответствующий медицинский учет не ранее 1 января 2025 года. Выплата предоставляется на условиях софинансирования из федерального бюджета приказом Минтруда России.

Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных денежных средств. Расходы на реализацию законопроекта будут осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на 2025 год.

На выплату можно рассчитывать, начиная с 12 недель, и потратить средства до родов. В случае гибели плода до родов возвращать средства не придется, добавил министр. Большинством голосов закон поддержан, пятеро депутатов воздержались.

Татьяна Смирнова