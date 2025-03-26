В Астрахани инспектор ППС стал фигурантом дела о получении взятки

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении инспектора ППС УМВД города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с марта по май минувшего года фигурант оказывал покровительство знакомым местного жителя, которые работали охранниками в заведениях Астрахани. Также он не привлекал их к административной ответственности и не оформлял материалы по выявленным нарушениям, в частности, в баре на ул. Фиолетова в Кировском районе.

Местный житель передал фигуранту взятки на общую сумму 140 тыс. руб. Следователи выясняют все обстоятельства по данному уголовному делу.

Павел Фролов