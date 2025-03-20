Суд пришел в «Вастрог»

Арбитражный суд Астраханской области признал недействительным отказ регионального министерства имущественных и градостроительных отношений предоставить ИП Юлии Кулагиной разрешение на использование земельного участка по ул. Бакинской/Боевой в Кировском районе рядом с ТЦ «Васторг» и ТЦ «Алимпик» под жилую застройку. Еще в ноябре 2022 года стало известно, что на этой территории планировалось возведение многоэтажного жилого дома без двора и парковки. По итогам общественных слушаний, в которых единственным участником стала областная служба охраны ОКН, в реализации проекта строительства было отказано из-за стоящего через дорогу памятника архитектуры. В результате разрешение на использование этого участка предприниматель Юлия Кулагина не получила, вследствие чего обратилась с иском в суд и выиграла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для отказа в строительстве стало несоответствие потенциальной высотки соседствующей малоэтажной застройке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Поводом для отказа в строительстве стало несоответствие потенциальной высотки соседствующей малоэтажной застройке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минимущества Астраханской области проиграло спор ИП Юлии Кулагиной в Арбитражном суде региона. Причиной спора было распоряжение ведомства об отказе предпринимателю в разрешении на использование земельного участка под жилую застройку. Речь идет о территории в Кировском районе в границах ул. Бакинская/Боевая/Донбасская рядом с торговыми центрами «Васторг» и «Алимпик».

По данным Rusprofile, Юлия Кулагина является учредителем трех организаций: ООО ПК «Силикат», специализирующегося на производстве бытовой электроники; ООО «Тэрра» — строительство жилых и нежилых зданий; ООО «ТЦ „На Бакинской“» — розничная торговля в неспециализированных магазинах. Что касается последнего ООО, речь идет о ТЦ «Васторг». О том, что госпожа Кулагина является управляющей ТЦ «Васторг», упоминается в акте арбитражного суда Астраханской области от 15 февраля 2024 года (согласно Rusprofile, сначала до 2 ноября 2021 года. Данную должность она вновь заняла 7 апреля 2022 года). По сведениям за 2024 год, выручка ООО составила 1,6 млн руб., чистая прибыль — 2 тыс. руб. Юлии Кулагиной принадлежит 100% уставного капитала (более 17 млн руб.).

В декабре 2020 года власти Астраханской области объявили о намерении развивать комплексную застройку территорий. В перечень из 23 земельных участков облцентра вошли площади по ул. Бакинской/Донбасской/Волжской/Боевой в районе ТЦ «Васторг» и ТЦ «Алимпик». Региональный минстрой планировал постепенно расселять граждан из старого фонда, а дома сносить. Ведомство обозначило требование к застройщикам: новые жилые постройки должны соответствовать утвержденному проекту планировки территорий, согласно которому культурное наследие и исторический облик Астрахани должны быть сохранены. В связи с этим минстрой установил срок подготовки земельных участков для начала строительства — не менее двух лет с момента заключения соответствующего договора с подрядчиками.

Весной 2021 года администрация Астрахани назначила общественные обсуждения по проекту планировки территории в границах улиц Бакинской/Донбасской/Волжской/Боевой. Согласно опубликованным чертежам, в квартале предлагалось построить три многоквартирных дома от 15 до 16 этажей, в одном из них по ул. Бакинской хотели выделить помещение для встроенного детского сада. На перекрестке улиц Донбасской и Волжской напротив церкви Иоанна Златоуста намеревались построить общественный бассейн и гостинцу от трех до четырех этажей. В конце мая того же года мэрия опубликовала заключение по проведенным общественным обсуждениям. В размещенном на сайте муниципалитета документе указано, что в мероприятии никто из астраханцев не принял участия. Поскольку предложения и замечания по проекту планировки территории отсутствовали, он был одобрен. Однако на это возразили местные градозащитники.

Габариты строений нарушат целостность исторического центра и подавят памятники архитектуры, построенные в 19 веке, утверждали чиновники.

В ноябре 2022 года управление градостроительства и архитектуры (УСАиГ) Астрахани вновь проводило общественные обсуждения, но уже не по планировке всего квартала, а только одного участка площадью 3046 кв. м на перекрестке улиц Бакинской и Боевой. Горожанам предложили согласовать изменение назначения этого участка на земли под жилье. Ранее эта площадь числилась свободной (сейчас там располагаются три павильона, в которых продают цветы, подарки и пиротехнику, а также парковка ТЦ «Васторг»), сообщали в местных СМИ. В декабре того же года администрация согласовывала с астраханцами параметры нового многоэтажного дома. Согласно документам, объект должен был занимать 86% от участка, зеленые насаждения — 10%. То есть строительство двора и собственной парковки там не планировалось.

Обсуждения по этой теме завершились 30 ноября 2022 года. Единственным их участником стала областная служба государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН). Ведомство, рассмотрев проект, пришло к выводу, что строительство нового многоэтажного дома нарушит архитектурный ансамбль города, поскольку через дорогу от обсуждаемого участка находился полуразрушенный ОКН регионального значения «Дом жилой с лавками, кон. XIX в.». На тот момент снести здание было нельзя, а на реставрацию не было предусмотрено средств в бюджете. В службе также отметили: хотя памятник не попадает в охранную зону объекта культурного наследия, строительство современного многоэтажного дома может привести к его утрате, так как исторически в данном квартале сложилась малоэтажная и среднеэтажная застройка.

В результате, проект одобрен не был, а в выдаче разрешения на изменение назначения участка УСАиГ было отказано.

В настоящее время строительство на данном участке на перекрестке улиц Бакинской и Боевой планирует ИП Юлия Кулагина. В 2023 году предприниматель хотела получить разрешение на строительство многоквартирного дома по этому адресу, в сентябре того же года минимущества Астраханской области отказало ей в выдаче документа. В связи с этим в ноябре 2023 года госпожа Кулагина обратилась в Арбитражный суд Астраханской области с требованием признать решение ведомства № 954 недействительным. 17 марта 2025 года суд удовлетворил запрос истца, обосновав это тем, что ее права были нарушены (детали в акте не указаны). Также суд потребовал, чтобы министерство повторно рассмотрело заявление о выдаче разрешения на строительство. Будет ли ведомство оспаривать постановление, пока неизвестно. На данный вопрос власти Астрахани не смогли дать «Ъ — Средняя Волга» своевременный ответ.

Нина Шевченко