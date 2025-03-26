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РПЦ получит от Саратовской области 640 тысяч за организацию праздника

Саратовская православная духовная семинария Саратовской епархии Русской православной церкви выиграла аукцион на организацию и проведение Дней славянской письменности и культуры. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком было региональное «Государственное агентство по централизации закупок» для министерства внутренней политики и общественных отношений области, желающим предлагали 800 тыс. руб. за работы. Всего на аукцион подалось два участника, семинария согласилась провести мероприятия за 640 тыс. руб. и выиграла тендер, второй участник предложил на 4 тыс. больше.

Дни славянской письменности и культуры пройдут в центральной части Саратова 18-27 мая. Семинарии придется организовать межъепархиальный конкурс чтецов на церковнославянском языке, лекции, форум, концерт духовной музыки, выставку «Русский мир от Запада до Востока: ценностный выбор и духовные ориентиры». Общее количество участников должно составить не менее 1 тыс. человек.

Также победитель аукциона должен написать посты о проведении Дней славянской письменности и культуры для соцсетей и сайтов правительства Саратовской области, Саратовской митрополии, Саратовской православной духовной семинарии.

Ольга Симонова