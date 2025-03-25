«РуссНефти» назначили штраф в 400 тыс. за разлив нефти в Пензенской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям провело плановую выездную проверку и обнаружило нарушения обязательных требований по защите земель от загрязнения со стороны ульяновского филиала ПАО НК «РуссНефть». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий управление выявило на территории земельных участков в Пензенской области складирование отходов. Речь идет о снятом загрязненном нефтепродуктами слое почвы. Также специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на площади порядка 1,9 тыс. кв. м. Сотрудники регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы и подтвердили наличие значительных превышений нефтепродуктов.

Росприроднадзор признал ПAO HK «РуссНефть» виновным по административному правонарушению в области охраны окружающей среды и природопользования. Надзорное ведомство назначило компании административный штраф в 400 тыс. руб.

Павел Фролов