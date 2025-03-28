Мэрия Астрахани хочет закупить подарочные сертификаты на 51 тысячу рублей

Администрация Астрахани планирует приобрести подарочные сертификаты в магазин цифровой и бытовой техники или в магазин товаров для дома за 51 тыс. руб. Соответствующий тендер размещен на портале «ЕИС Закупки».

Согласно прикрепленной документации, мэрия хочет купить 17 пластиковых карт номиналом по 3 тыс. руб. Срок действия сертификата будет составлять не менее года. В требованиях указано, что карты должны быть активированы на дату передачи заказчику. Если по каким-то причинам карта не сработает, ее будут обязаны восстановить (заменить).

Контракт будет действовать с момента его заключения по 1 декабря 2025 года. Подарочные сертификаты должны быть поставлены в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующей заявки от мэрии. Конкурс по выбору поставщика состоится 2 апреля.

Нина Шевченко