Астраханская область реформирует систему субсидирования агросектора

С 28 марта 2025 года в Астраханской области вступили в силу изменения в порядок предоставления субсидий на развитие растениеводства. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор — председатель регионального правительства Денис Афанасьев. Основные корректировки касаются поддержки производителей зерновых культур — пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя.

Из постановления следует, что для зерновых максимальный размер субсидий сокращен до 50% от фактических расходов. Лимит выплаты уменьшен до 2 млн руб. Ранее, с апреля 2024 года, размер субсидий составлял 70%, а лимит выплат — 2,5 млн руб. Ставка за тонну зерна снижена со 165 до 157 руб. Для незастрахованных хозяйств применяется коэффициент 0,5.

Также изменения коснулись требований к получателям субсидий. Теперь аграрии обязаны регистрироваться в Федеральной системе прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно») и предоставлять справки об отсутствии долгов за мелиорационные услуги (более 50 тыс. руб.). Кроме того, расширен список субсидируемой техники, к ней относятся: автопилоты, фронтальные погрузчики, навесное оборудование.

Без изменений остались пункты о субсидировании элитного семеноводства (до 2,5 тыс. руб. за гектар для зерновых и 700 руб. за для кормовых культур; для семян отечественной селекции действует ставка 2,0), производства овощей защищенного грунта (до 4,75 тыс. руб. за тонну за продукцию, выращенную с технологией досвечивания (максимум 95% затрат).

Нина Шевченко