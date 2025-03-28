В Саратове арестовали экс-министра промышленности Максима Шихалова

Саратовский суд арестовал бывшего министра промышленности и энергетики Саратовской области Максима Шихалова, задержанного 22 марта 2025 года, сообщило ИА «ТАСС». Бывшему чиновнику предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд решил, что экс-министр проведет в СИЗО-1 около двух месяцев. Обстоятельства дела не разглашаются. Расследование ведет СКР.

Максим Шихалов работал в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области с 2010 по 2015 год, а затем занимал пост министра до 2017 года. С 2017 по 2019 год был депутатом областной думы. В настоящее время господин Шихалов является генеральным директором АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» («КБПА»).

Никита Маркелов