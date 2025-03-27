В Саратовской области безработица находится на историческом минимуме

В 2024 году в Саратовской области безработица находится на уровне 0,3 процента. Об этом в отчете о деятельности регионального правительства сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Согласно отчету губернатора, безработица в Саратовской области достигла исторически минимального уровня — 0,3 процента. Этого удалось добиться благодаря масштабной модернизации 42 территориальных центра службы занятости на более чем 330 млн руб. Служба занятости позволила трудоустроить 14,5 тыс. человек, по востребованным профессиям бесплатно обучили более 5 тыс. граждан.

В регионе почти 400 тыс. человек (треть от занятых в экономике) заняты в бизнесе.

Активно развивается самозанятость. На 41,8% (43 тыс. человек) выросло количество плательщиков налогов на свой профессиональный доход.

На начало 2025 года в Саратовской области зарегистрировано 77,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Основную долю в структуре МСП занимают предприятия торговли — 37%, транспорта — 11,4%, строительства — 8,6%.

Татьяна Смирнова