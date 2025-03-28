Михаил Исаев лишился приставки и.п. и стал главой Саратова

Михаил Исаев в очередной раз возглавил Саратов. Депутаты гордумы приняли участие в тайном голосовании 28 марта.

Кандидатуру господина Исаева поддержали 24 депутата. Глава Гагаринского района Владимир Бьятенко, претендовавший на пост мэра, не получил ни одного голоса. Воздержаться от голосования решили трое депутатов.

В своем Телеграм-канале Михаил Исаев назвал избрание на должность главы Саратова большой ответственностью. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Ранее Михаил Исаев возглавлял Саратов с 9 октября 2017 года по 23 августа 2022 года. После этого он работал в областной думе, а в августе минувшего года стал главой Энгельсского района. В феврале этого года господин Исаев стал и.п. Саратова.

Напомним, 25 марта состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Саратова. По итогам конкурса на эту должность представили кандидатуры Михаила Исаева и Владимира Бьятенко.

Павел Фролов