Саратовская область показала рост внешнеторгового оборота на 3,1%

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что внешнеторговый оборот региона по итогам минувшего года увеличился на 3,1%, достигнув 2,8 млрд долларов. Его слова передает Телеграм-канал «Пул Z 64».

По словам господина Бусаргина, сейчас в несырьевом экспорте России наблюдается высокая доля саратовских товаров. Это нитрилы, соли фосфатных кислот, электрооборудование для ДВС.

Губернатор подчеркнул: в географии несырьевого экспорта примерно 30% приходится на страны Ближнего Востока. В случае с СНГ и Латинской Америкой речь идет о 26% и более 27% соответственно.

Павел Фролов