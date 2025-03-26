Двух саратовцев будут судить за посредничество при даче взятки декану

Кировский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) в отношении двух местных жителей в возрасте 41 и 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в июле минувшего года фигуранты помогли своим знакомым в части достижения договоренности и передаче взятки декану факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института Управления им. П.А. Столыпина — филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС». Взамен те просили содействие в зачислении иностранца на обучение в ПИУ — филиала этого учебного заведения без проверки его знаний, а также покровительство при сдаче зачетов и экзаменов. Посредникам за такие действия выдали вознаграждение.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух саратовцев. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Что касается взяткополучателя, Кировский районный суд Саратова уже рассматривает возбужденное против него уголовное дело.

Павел Фролов