Под Волгоградом москвича отправили в колонию за мошенничество на 3 млн рублей

Городищенский районный суд Волгоградской области признал виновным 43-летнего жителя Москвы по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил два года исправительной колонии общего режима. Свою вину он признал частично, полностью возместил причиненный материальный ущерб. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, 26 октября минувшего года фигурант получил от знакомого 3 млн руб. За эти деньги он обещал купить лук, чтобы затем привезти его в Тольятти и там перепродать. При этом фигурант потратил 555 тыс. руб. на онлайн-ставки в тотализаторах, отключил свой телефон и оставил его в Городищенском районе. После этого он купил билет на рейсовый автобус в российскую столицу и уехал туда с оставшимися деньгами.

Когда потерпевший понял, что знакомый его обманул, обратился в полицию. Правоохранители задержали фигуранта во время остановки автобуса на стационарном посту в Новониколаевском районе Волгоградской области.

Павел Фролов