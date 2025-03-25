В Саратове снесут разрушающийся дом на Гоголя по решению суда

Администрация Саратова должна снести аварийный дом. Законность этого решения подтвердил Саратовский областной суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет о доме на ул. Гоголя, 83 (литера А) 1917 года постройки. Здание признали аварийным в 2013 году. Его предстояло снести в 2014 году, но соответствующая работа не выполнена по сей день.

По информации прокуратуры, конструкции дома изношены на 90%, что создает угрозу безопасности. Суд удовлетворил требования надзорного органа снести здание, такую же позицию озвучила апелляционная инстанция.

Павел Фролов