Спикер Госдумы: второй пляж на саратовской набережной откроется 1 июня 2025 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что второй пляж на саратовской набережной откроется в первый день предстоящего лета. Об этом сообщает Телеграм-канал сторонников политика.

По словам господина Володина, работы по созданию пляжа в Затоне близятся к завершению. В рамках федерального проекта их предстоит выполнить до 1 мая. Далее власти Саратова займутся благоустройством территории.

Вячеслав Володин назвал открытие второго пляжа значимым событием. Он добавил, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и и.п. главы Саратова Михаил Исаев обещали открыть пляжную зону в срок.

Павел Фролов