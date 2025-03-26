В Волгограде будут судить автомеханика за 5 сгоревших машин на 5,2 млн рублей

В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело об уничтожении чужого имущества путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ) в отношении 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 30 ноября минувшего года фигурант ремонтировал автомобиль «ВАЗ-217030» с использованием сварочного аппарата с присоединенным к нему газовым баллоном. В какой-то момент загорелись полимерные части машины.

Вскоре огонь затронул еще четыре транспортных средства в автомастерской. Пожар уничтожил в общей сложности пять автомобилей. Сумма причиненного собственникам имущества ущерба составила 5,2 млн руб.

Автомеханик полностью признал свою вину и выплатил 4,3 млн руб. в качестве частичного возмещения ущерба. Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов