Саратовские власти сэкономили 48 млн на госзакупках после прокурорского надзора

Прокуратура Саратовской области провела надзор в сфере закупок для государственных нужд. По итогам проверки выявлены нарушения при реализации национальных проектов в 2024 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что управление капитального строительства региона проводило аукционы с минимальным авансированием, что приводило к ограниченному участию в торгах. В ведомстве отметили, что в ходе конкурса на строительство здания ГУЗ СО «Новоузенская районная больница» УКС необоснованно отклонило заявки участников и увеличило авансирование. Это привело к удорожанию проекта на 4,1 млн руб. В связи с этим в феврале 2025 года возбуждено уголовное дело.

Прокуратура внесла представления руководству УКСа и комитету по реализации инвестиционных проектов в строительстве региона. После их рассмотрения процедуры закупок были скорректированы, что уже в начале 2025 года позволило обеспечить конкуренцию на торгах — среднее количество заявок увеличилось до 4–6. Это привело к экономии более 48 млн руб. (7,5% от начальной цены аукционов).

Нина Шевченко