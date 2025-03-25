Спикер Госдумы: московская фирма восстановит оперный театр и «Россию» в Саратове

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что реставрацией Театра оперы и балета и гостиницы «Россия» в Саратове, как предполагается, займется одна компания. По его словам, соответствующая работа должна начаться в рамках частного проекта в ближайшие месяцы.

Господин Володин отметил: в части восстановления указанных объектов уже проведены переговоры с крупной московской фирмой. Он уточнил, что Театр оперы и балета планируется качественно отреставрировать за 1,5 года.

Политик подчеркнул: прежние денежные средства вернулись в федеральный бюджет, так что предстоит решить вопрос о поиске денег на восстановление объектов в Саратове. Председатель Госдумы напомнил, что ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин просил помочь в части реализации данных проектов, поскольку в регионе нет своих специалистов.

Павел Фролов