Ярмарка атаковала киоски

Арбитражный суд Астраханской области вновь рассмотрит спор между администрацией облцентра и ИП Еленой Гусаковой, с 2003 года арендующей участок на ул. Маркина, 44/Яблочкова, 22 для ведения рыночной торговли. Разбирательство началось еще в 2019 году из-за земли под торговыми рядами и киосков. Городские власти решили использовать территорию рынка под ярмарку и потребовали от Елены Гусаковой освободить участок и снести киоски. Предприниматель оспорила это в суде. В рамках спора суд сперва приостановил действие распоряжения, однако теперь отменил соответствующие обеспечительные меры. Всего с 2019 года суд рассмотрел девять исков предпринимателя к мэрии Астрахани, в том числе о продлении договора аренды земли на 49 лет. Юристы считают, что шансы предпринимателя отстоять свои права не высоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Арбитражный суд Астраханской области возобновил действие распоряжения мэрии, которое обязывает ИП Елену Гусакову освободить рынок на Маркина, 44/Яблочкова, 22 от киосков. Иск предприниматель подала 14 марта текущего года в связи с решением мэрии от 6 марта о демонтаже 139 некапитальных объектов. В рамках спора действие распоряжения было приостановлено, теперь суд снял соответствующие обеспечительные меры: госпоже Гусаковой предстоит убрать киоски добровольно до 28 марта. Если же требование властей не будет исполнено, администрация приступит к демонтажу самостоятельно.

Рынок на Маркина построили в 1998 году. Изначально администрация Астрахани заключила договор аренды земли с МУП «Тормес» под эксплуатацию торгового центра сроком на пять лет. Предприятие владело участком площадью 2157 кв. м. до 2003 года. В июне того же года права на землю перешли ИП Елене Гусаковой, которая выкупила имущество (киоски, прилавки, холодильники) МУПа и заключила договор аренды земли с муниципалитетом до 31 октября 2003 года. Как пояснили «Ъ — Средняя Волга» в мэрии, по истечении этого срока договор стал считаться бессрочным. Позднее предприниматель оформила приобретенное у «Тормеса» имущество как «имущественный комплекс» и обратилась к городским властям с предложением выкупить участок, но получила отказ.

В феврале 2019 года мэрия постановила освободить территорию рынка. Аналогичное распоряжение муниципалитет выдал в апреле того же года. В июне 2019-го госпожа Гусакова подала иск в Арбитражный суд Астраханской области с целью признать выдвинутые решения недействительными. Требование суд удовлетворил только в январе 2022 года. До осени 2023 года администрация пыталась оспорить определение в апелляции, а затем и в кассации. Но в октябре того года суд не нашел причин изменять решение первой инстанции, дело было закрыто.

В мае 2022 года мэрия вручила Елене Гусаковой уведомление о прекращении срока действия договора аренды, сообщили «Ъ» в пресс-службе муниципалитета. В августе того же года предприниматель обратилась в суд с намерением продлить договор аренды земли на 49 лет. В ноябре 2023 года требование госпожи Гусаковой было удовлетворено. Это означало, что она могла пользоваться участком до ноября 2072 года. Однако администрация с таким решением не согласилась и в декабре 2023 года подала жалобу в Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд. В феврале 2024 года постановление первой инстанции было отменено.

Земельный участок площадью 2157 кв. м значительно превышал площадь объектов недвижимости, зарегистрированных на Елену Гусакову, а оснований для предоставления такой большой территории под движимые объекты не имелось, определил суд.

В акте уточняется, что владелица рынка не представила достаточных доказательств того, что запрашиваемые квадраты были необходимы ей для эксплуатации. В мае прошлого года госпожа Гусакова пыталась оспорить апелляционное определение в кассации, однако в июле суд не стал изменять решение. В сентябре предприниматель подала жалобу в Верховный Суд РФ, но тот не стал выносить ее на рассмотрение профильной коллегии.

Как рассказала «Ъ» Елена Гусакова, в январе 2025 года администрация Астрахани и региональный минпром согласовали создание универсальной сезонной ярмарки на перекрестке улиц Маркина и Яблочкова для ООО «Астраханские ярмарки», что нарушает ее интересы. По данным местных СМИ, ярмарка уже внесена в реестр ярмарок администрации Астрахани. Работать она будет три года — до февраля 2028-го. Из 60 торговых мест 50 будут отданы под сельскохозяйственную продукцию.

«Шесть лет назад была аналогичная ситуация — администрация хотела отдать участок под ярмарку. Мы защитились только благодаря Арбитражному суду, который признал снос киосков незаконным. Сегодня ситуация повторяется», — говорит Елена Гусакова. Также предприниматель утверждает, что ООО «Астраханские ярмарки» намерены присвоить ее объекты недвижимости. С руководством ООО «Астраханские ярмарки» связаться не удалось.

По данным Rusprofile, ООО «Астраханские ярмарки» зарегистрировано в облцентре 28 декабря 2024 года. Учредителями являются Александр Глазков (Ростовская область), Сергей Летунов (Костромская область), Богдан Кравченко (Белгородская область), Елена Горбачева (Курская область). С 28 февраля текущего года директором является Денис Лазарев.

Старший юрист адвокатского бюро BGMP Мария Печек отметила, что требование администрации о сносе нестационарных объектов в количестве 139 шт., содержащееся в оспариваемом распоряжении, является логичным следствием расторгнутого договора аренды с ИП Еленой Гусаковой. То есть нахождение на земельном участке объектов собственности предпринимательницы теперь неправомерно. «Еленой Гусаковой были предприняты логичные попытки легализовать нахождение построек в виде искового заявления об обязании заключить договор аренды без проведения торгов, однако предпринимателю в таком требовании было отказано. Если изучить постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, становится понятна мотивация суда и администрации — крупный по площади земельный участок занят нестационарными торговыми объектами, в то время как вид разрешенного использования земельного участка — для эксплуатации торгового центра. Следовательно, по мнению суда и администрации, земельный участок используется нецелесообразно и неэффективно. Так что перспектива удовлетворения исковых требований Гусаковой в рамках дела относительно невысокая»,— считает юрист.

В данном споре будет учтена судебная практика по делам о сносе самовольных построек, которая стала единообразной после утверждения Верховным Судом РФ пленума по соответствующей тематике в декабре 2023 года. Об этом «Ъ» рассказал управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко. «По общему правилу, наличие нарушений градостроительных и строительных норм является основанием для признания постройки самовольной. При этом владельцы таких построек не лишены инструментов для защиты своих прав и интересов. Например, истец может подать иск о признании права движимого имущества недвижимым и признании права собственности на него, который имеет шансы на удовлетворение при отсутствии очевидных признаков недобросовестного поведения со стороны владельца»,— заключил господин Солощенко.

Нина Шевченко