Главе СКР доложат о нарушении прав жильцов ветхого дома на Московской в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жильцов ветхого дома в Саратове. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее жительница Саратова в обращении к господину Бастрыкину рассказала о ненадлежащем содержании жилого дома по ул. Московской. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом с флигелями и пристроями 1830-е годы, 1860-е годы».

Со слов заявительницы, здание включает в себя шесть строительных литеров. Из них аварийными признаны пять из-за разрушающихся стен и протечек кровли.

Литер, в котором проживает автор обращения, а также пенсионеры и семьи с детьми, несмотря на такие же нарушения, не обследован и не признан аварийным. Жильцы обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно. Ситуация освещалась в СМИ и соцсети.

Павел Фролов