В Балакове медсестру наказали штрафом в 2 млн за получение взятки

В Балакове Саратовской области суд признал бывшую главную медсестру медучреждения виновной в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд оштрафовал фигурантку на 2 млн руб. Также в течение двух лет ей запрещено занимать определенные должности.

Как выяснилось, с октября 2020 по ноябрь 2021 года фигурантка лично получала от представителя коммерческой организации взятки на общую сумму 185 тыс. руб. Взамен ей предстояло содействовать в заключении медучреждением контрактов на поставку медпродукции и средств дезинфекции.

Павел Фролов