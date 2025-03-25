Павел Шаповалов покинул пост замглавы Саратова по строительству

В администрации Саратова вновь произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, Павел Шаповалов покинул пост замглавы администрации Саратова по строительству. Накануне, в понедельник, у него был последний рабочий день.

Отметим, Павел Шаповалов 18 лет отдал работе в сфере строительства. Летом минувшего года он стал и.о. замглавы, председателя комитета по строительству и инженерной защите мэрии. Должность замглавы администрации по строительству занял 27 января текущего года.

Павел Фролов