В Саратове возбудили дело о превышении полномочий при реализации нацпроекта

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при реализации нацпроекта в Татищевском районе (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, неустановленные должностные лица Татищевского района в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и контракта по благоустройству сквера «Новый» в р.п. Татищево, который муниципальное образование заключило с коммерческой организацией, не расторгли контракт в связи с невыполнением подрядчиком работ. Более того, они подписали с ним допсоглашение по увеличению сроков работ при наличии запрета на продолжение строительства.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, занимается сбором доказательств. По данным прокуратуры Саратовской области, сумма причиненного бюджету Татищевского района ущерба при выполнении муниципального контракта по благоустройству сквера «Новый» превысила 550 тыс. руб.

Павел Фролов