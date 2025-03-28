Пострадавшие от атаки БПЛА жители Энгельса получат дополнительные выплаты

Пострадавшим в результате атаки беспилотников 20 марта жителям Энгельса Саратовской области будет оказана дополнительная материальная поддержка. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, при расчете сумм выплат учитывается степень тяжести нанесенного вреда здоровью. Так, в случае с легким вредом речь идет о 30 тыс. руб., средней тяжести — 75 тыс. руб., тяжким — 150 тыс. руб.

Ранее господин Бусаргин подписал документы о выплатах проживающим в Энгельсе гражданам, чье имущество пострадало в СНТ во время атаки БПЛА. За поврежденный автомобиль власти выплатят до 100 тыс. руб., за дачный дом — до 150 тыс. руб., за жилой дом — до 250 тыс. руб.

Павел Фролов