Мэрия Астрахани отдаст радиокомпании 300 тыс за 100 минут вещания о своей работе

Администрация Астрахани завершило поиск поставщика по предоставлению услуг радиопередач. Начальная максимальная цена аукциона составляла 300 тыс. руб., указано на «Госзакупках».

Всего в конкурсе приняли участие две радиокомпании. Победителя определили 24 марта. Он согласился подписать контракт за 298,5 тыс. руб. Договор о предоставлении услуг еще не подписан, так что название радиостанции пока не разглашается.

В техническом задании указано, что подрядчик должен будет транслировать радиоэфиры о деятельности органов муниципальной власти. Материалы требуется предварительно согласовывать с заказчиком. Всего мэрия запросила 100 минут вещания.

Согласно проекту контракта, к исполнению своих обязательств компании необходимо приступить в день подписания договора. Завершится сотрудничество 31 декабря 2025 года.

Нина Шевченко