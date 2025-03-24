В Астраханской области хотят благоустроить 2 федеральные дороги за 116 миллионов

Упрдор «Каспий» объявил тендеры на проведение работ на шести участках двух федеральных трасс в Астраханской области: Р-22 «Каспий» дороги М-4 «Дон» Тамбов-Волгоград-Астрахань и Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь. Там планируется привести в нормативное состояние площадки для отдыха. Начальная максимальная цена аукционов суммарно составляет около 116,2 млн руб. (стоимость каждого контракта от 16,5 до 19,9 млн руб.).

Согласно технической документации, на площадках требуется установить беседки, туалеты, урны, тактильные указатели, леерные ограждения, бордюры, а также смонтировать водоотвод. Работы пройдут в Енотаевском районе области и Трусовском районе Астрахани (первый участок до границы с Калмыкией).

К благоустройству подрядчикам предстоит приступить в начале 2026 года, а сдать объекты в конце декабря. Сейчас на портале «ЕИС Закупки» идет прием заявок на участие в конкурсе. Данный этап завершится в середине апреля текущего года.

Нина Шевченко