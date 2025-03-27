Главе СКР доложат о смерти девочки в волгоградской больнице

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем оказании медпомощи 4-летней девочке в Волгограде, которая впоследствии скончалась. Об этом сообщает инфоцентр.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Волгограда выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств смерти ее 4-летней дочери. В минувшем месяце у девочки ухудшилось самочувствие, из-за чего ее доставили в больницу. По мнению заявительницы, дочь умерла в результате допущенных дефектов при оказании медпомощи.

Павел Фролов