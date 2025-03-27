В 2024 году экономика Саратовской области выросла на 4%

В Саратовской области наблюдается рост экономики на 4%. Об этом на заседании областной думы рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем отчете о деятельности регионального правительства за 2024 год.

С 2021 года валовый региональный продукт увеличился на 50% и составил почти 1,5 трлн руб. «Крупные и средние предприятия, составляющие основу экономики, повысили свою сальдированную прибыль более чем на 18%»,— рассказал губернатор.

Наибольший рост наблюдается в сельском хозяйстве (+52,4%). Реальная заработная плата в Саратовской области выросла на 8,4% и превысила 58 тыс. руб.

По итогам прошлого года индекс промышленного производства вырос до 6,1%. Это позволило подняться в общероссийском рейтинге Саратовскому региону с 52-го на 28-е место. Растет выпуск лекарственных средств и медицинских материалов, производство готовых металлических изделий, транспортных средств и оборудования, неметаллической минеральной продукции.

В 2024 году в Саратовской области стали производить 51 вид продукции, замещающие зарубежные. Среди успехов в области импортозамещения глава региона перечислил производство модулей для лазерных систем, пилотажных комплексов для вертолетов, комплектующие для автомобильной промышленности, шариковые подшипники для тяговых электродвигателей.

Татьяна Смирнова