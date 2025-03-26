Торги саратовского музея Панфилова на 2 млн остановились из-за жалобы на кнопку

ФАС приостановила определение победителя в конкурсе на 1,95 млн руб., который проводил МУК «Музейный историко-краеведческий комплекс им. героя Советского Союза И.В. Панфилова Петровского района Саратовской области». Причиной тому стала жалоба одного из участников закупки ИП Андрея Плесовского.

В начале марта текущего года музей объявил аукцион на поставку пяти манекенов. Учреждение запрашивало три фигуры священнослужителей, соответствующих следующим возрастным характеристикам: от 75 до 80 лет, от 50 до 60 лет и от 25 до 30 лет. Также требовались два манекена, олицетворяющих образы бойцов СВО: от 25 до 30 лет и от 40 до 45 лет. С момента заключения контракта подрядчик должен был поставить фигуры в течение 140 календарных дней.

Конкурс завершился 17 марта. В нем приняли участие три претендента. На следующий день заказчик объявил победителя. Им стал конкурсант, предложивший за контракт 1,482 млн руб. Однако договор так и не был заключен из-за жалобы в антимонопольную службу, информация об этом была размещена на портале «ЕИС Закупки» 23 марта.

Участник аукциона предприниматель Андрей Плесовский заявил, что подал заявку 16 марта и предложил выполнить поставку манекенов за 1,7 млн руб. Однако в день проведения конкурса, 17 марта, он решил улучшить предложение (сумма не указана), но не смог из-за отсутствия на сайте кнопки «подать новое ценовое предложение». Господин Плесовский считает, что не смог реализовать свое право на улучшение цены за контракт. Он попросил отменить протоколы подведения итогов конкурса, а затем объявить новый тендер. По данным «Госзакупок», его жалоба будет рассмотрена 1 апреля текущего года.

Нина Шевченко