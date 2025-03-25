В Саратове эвакуировали ТЦ: в одном из них обнаружили тротиловую шашку

В Саратове сегодня, во вторник, эвакуировали несколько торговых центров. Среди них «Триумф Молл» и «Тау Галерея», сообщают очевидцы.

После поступления сообщений об угрозе взрыва силовики вывели всех людей из торговых центров. На местах работают правоохранители и кинологи с собаками.

По информации «Саринформ», в ТЦ «Триумф Молл» обнаружили коробку с патронами и твердым веществом с надписью «Тротиловая шашка». Она находилась в туалете. О случившемся проинформировали взрывотехников, чтобы они провели необходимую работу.

Павел Фролов