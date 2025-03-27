Пензенца осудили на девять лет за угнетение заключенных

Пензенский областной суд вынес приговор 38-летнему местному жителю Исламу Хаидову. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что в феврале 2021 года, отбывая наказание за разбойное нападение, Хаидов получил статус «положенца» в исправительном учреждении региона. Он назначал «смотрящих» среди заключенных, пропагандировал преступные традиции и разрешал конфликты. Также Ислам Хаидов вымогал деньги у других заключенных: через счета близких потерпевших на банковскую карту родственника виновного было перечислено более 86 тыс. руб.

В итоге фигуранту назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии особого режима и ограничению свободы на полтора года после освобождения. Иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены.

Нина Шевченко