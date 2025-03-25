Пензенский УСиДХ предлагает 57 миллионов за капремонт моста через реку Няньга

Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области ищет подрядчика, который капитально отремонтирует мост через реку Няньга в Шемышейском районе. За контракт ведомство предлагает 56,9 млн руб., указано на сайте «ЕИС Закупки».

Работы пройдут на 39,68-м км автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. Согласно проекту контракта, победитель конкурса будет должен приступить к работам с момента подписания договора подряда. Сдать объект требуется до 20 октября текущего года.

Аукцион был объявлен 25 марта. Прием заявок на участие в нем завершится 2 апреля. Победителя определят 4 апреля.

Нина Шевченко