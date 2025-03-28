Московская фирма пензенского депутата отремонтирует дорогу под Пензой за 548 млн

Управление строительства и дорожного хозяйства (УСиДХ) Пензенской области определило подрядчика, который займется ремонтом трассы Нижний Ломов — Наровчат — граница области Наровчатского района. 24 марта текущего года контракт был заключен с ООО «Автодорога» за 548 млн руб. Начальная цена аукциона составляла 548,154 млн руб.

ООО «Автодорога» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Фирмой руководит депутат Пензенской гордумы Татьяна Недопекина. В сфере дорожного строительства госпожа Недопекина работает с 1982 года. Имеет звание «Почетный дорожник России» и нагрудный знак «Почетный работник транспорта России». На сайте гордумы указано, что компания «Автодорога» создана на базе ДСУ-1. По данным Rusprofile, 2023 год компания завершила с шестипроцентным ростом выручки (1,9 млрд руб.) и 46-процентным снижением прибыли (33 млн руб.). Среди заказчиков числятся 18 учреждений, в том числе УСиДХ Пензенской области (8,3 млрд руб.), управление капитального строительства Пензы (2,4 млрд руб.) и департамент ЖКХ Пензы (809 млн руб.).

Согласно проектной документации, разработанной ООО «Автодорпроект» в 2024 году, подрядной организации предстоит отремонтировать дорожное полотно на двух участках дорог: с 16 км по 32 км и 42 км по 49 км. Там же требуется укрепить грунтовые обочины, установить новые остановочные пункты и площадки. Работы должны начаться 1 мая текущего года, сдача объектов запланирована на 20 июня 2027 года.

Нина Шевченко