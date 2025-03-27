В Саратовской области остается много неучтенных дорог

В 2024 году дорожный фонд Саратовского региона составил 8,3 млрд руб. Об этом рассказал в своем отчете губернатор Роман Бусаргин.

Благодаря вложению 8,3 млрд руб. удалось достичь следующих показателей: доля дорог регионального межмуниципального значения в нормативном состоянии достигла 37,7% при плане 35%.

«В целом стоит задача к 30 году довести этот показатель до 60%, — сообщил губернатор. — Рассчитываем, что региону окажут дополнительную поддержку в финансировании данного направления». Доля дорог в нормативном состоянии в рамках городской агломерации достигла 90,47%. Речь идет об учтенных дорогах, однако на территории агломерации есть много тех, которые не учтены и не стоят на балансе. Господин Бусаргин не назвал ни количество, ни процент соответствующих проезжих частей.

«Их инвентаризация и дальнейшее закрепление на баланс — достаточно долгосрочная перспектива, которая уже поставлена перед муниципалитетами и профильным ведомством, — озвучил губернатор. — И работа эта начинается уже в этом году».

В общей сложности за год отремонтировано 170 км региональных дорог. В этом году планируется привести в порядок 180 км. Выполнен капитальный ремонт моста через реку Сердоба, приведены в порядок участки общей протяжённостью 12 км в Саратове, 8,8 ка в Энгельсе, завершено строительство мостового перехода через реку Большой Иргиз в Пугачевском районе.

Особое внимание уделяли ситуации с дорогами в районах, продолжила действовать субсидия из расчета 3 тыс. руб. на человека для ремонта проезжей части в сельских населенных пунктах. Общий объем финансирования по этой статье расходов составил полтора миллиарда рублей, что позволило привести в порядок почти 300 км покрытия. Кроме того, на протяжении всего года при поддержке депутатского корпуса принимали точечные решения по увеличению дорожного фонда в Калининском, Красноармейском, Марковском, Пугачевском и других районах.

Татьяна Смирнова