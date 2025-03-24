В Волгограде наказали водителя автобуса за высадку 12-летнего пассажира

В Волгограде прокуратура добилась выплаты штрафа водителем автобуса за высадку несовершеннолетнего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров городским транспортом прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что примерно в 18:00 14 января текущего года 12-летний мальчик, который возвращался со спортивной тренировки, сел в автобус № 85 на остановке «Волгоградский государственный университет». Он оплатил проезд банковской картой, но по технической причине водитель не зафиксировал оплату. После этого водитель потребовал от мальчика выйти из автобуса, что тот и сделал.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Советского района возбудила производство по делу о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ) в отношении сотрудника МУП «Метроэлектротранс». Водителя автобуса № 85 оштрафовали на 5 тыс. руб., ему объявили выговор.

Павел Фролов