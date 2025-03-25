В Астрахани дали срок руководителям «ЭКОприюта» за гибель собак и мошенничество

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при исполнении контрактов на вакцинацию животных на сумму 64,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Суд признал виновными фактического руководителя ООО «ЭКОприют» Андрея Невлюдова, директора Валерия Кущенко и главного ветеринара Валентину Кознову в зависимости от роли и степени участия по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Руководитель получил 9 лет исправительной колонии общего режима, директор — 5,5 лет, главный ветеринар — 4 года. Также Валерию Кущенко запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях. Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск о взыскании ущерба на сумму более 64,5 млн руб.

Как выяснилось, фигуранты ненадлежащим образом исполняли условия муниципальных контрактов на отлов, содержание, лечение, вакцинацию, стерилизацию животных без владельцев. Руководитель ООО «ЭКОприют» придавал вид правомерности владения деньгами, которые были похищены при выполнении условий контрактов. Директор допускал лишение содержащихся в приюте собак полноценного питания, воды и своевременной ветеринарной помощи. С августа 2021 по декабрь 2022 года там погибли свыше 300 животных. Что касается главного ветеринара, она составляла документы, которые включали в себя ложную информацию об объемах оказанных услуг, и передавала их директору. Тот подписывал документы и направлял их заказчикам.

Павел Фролов