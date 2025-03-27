Глава СКР потребовал доклад о проживании саратовцев в аварийном доме на Волжской

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома по ул. Волжской в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Костину предстоит доложить о принятом по итогах проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жильцы дома по ул. Волжской 1956 года постройки рассказали, что в 2010 году ООО «Новострой» приобрело здание с коммерческой недвижимостью и 21 жилым помещением. Во время реконструкции организация незаконно демонтировала системы водо-, электро- и теплоснабжения.

В 2012 году суд обязал владельца дома восстановить коммуникации, но там это требование проигнорировали. Здание признали аварийным девять лет назад, но у граждан до сих пор нет благоустроенной жилплощади. Саратовцы неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов