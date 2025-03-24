В Саратовской области уже начался пожароопасный сезон

На территории Саратовской области с 24 марта действует пожароопасный сезон. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона поручил профильным службам активизировать разъяснительную работу с саратовцами. Власти выделили на защиту лесов более 159 млн руб. Показатель минувшего года был меньше примерно на 15%.

В Саратовской области для борьбы с лесными возгораниями готовы 3 тыс. единиц пожарной техники. Если потребуется, задействуют дополнительные единицы.

Павел Фролов