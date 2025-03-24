Прокуратура добилась выплаты 3,3 млн волгоградцу за потерянный в реке протез

В Волгограде благодаря вмешательству прокуратуры инвалиду компенсируют 3,3 млн руб. за утраченный во время плавания протез. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки доводов обращения 49-летнего мужчины с ограниченными возможностями здоровья прокуратура Ворошиловского района Волгограда выяснила, что в августе позапрошлого года он утратил протез бедра модульного с микропроцессорным управлением во время плавания в Волге. Мужчина обратился по вопросу замены средства реабилитации в региональный Социальный фонд, но там ему отказали. Тогда волгоградец приобрел протез на свои деньги. После этого он обратился за компенсацией, но получил очередной отказ.

Прокуратура Ворошиловского района попросила суд обязать региональный Социальный фонд компенсировать инвалиду стоимость средства реабилитации на сумму 3,3 млн руб. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов