Антракт затянулся

Управление капитального строительства правительства Саратовской области обжаловало решение суда, который продлил договор на реконструкцию малой сцены саратовского Театра юного зрителя. Подряд стоимостью более 370 млн руб. весной 2022 года получило ООО «Стройдело» депутата Брянской областной думы Михаила Кабанова; на сегодня цена превысила полмиллиарда. Завершить работы требовалось до 25 декабря 2024 года. В минувшем ноябре подрядчик подал иск с требованием продлить срок контракта на год. В начале марта Арбитражный суд саратовской области определил, что реконструкция ТЮЗа должна быть завершена не позднее 1 сентября 2025 года. Апелляционная инстанция врядли изменит оспариваемый акт, однако конечное слово за заказчиком, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Роман Бусаргин предлагал закончить ремонт малой сцены саратовского ТЮЗа до лета 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области, Коммерсантъ Губернатор Роман Бусаргин предлагал закончить ремонт малой сцены саратовского ТЮЗа до лета 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области, Коммерсантъ

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу госучреждения Саратовской области «Управление капительного строительства» (УКС) на определение первой инстанции, которое продлило срок реконструкции малой сцены здания ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю. П. Киселева» (ТЮЗ). В мае 2022 года УКС объявило тендер стоимостью 425,4 млн руб. В здании требовалось установить зал-трансформер на 145 мест, демонтировать колонны и сделать пристройку с отдельным входом для зрителей с ул. Большой Казачьей. Через два месяца был заключен контракт с ООО «Стройдело» за 370,1 млн руб. Работы на объекте планировалось завершить до 25 декабря 2024 года, указано на портале «ЕИС Закупки».

ООО «Стройдело» зарегистрировано в сентябре 2007 года в Брянске. Компанией владеет депутат Брянской областной думы Михаил Кабанов («Единая Россия»), он же занимает должность гендиректора. Выручка организации по итогам 2023 года составила 2,2 млрд руб., прибыль — 13 млн руб. По данным Rusprofile, за время работы компания получила порядка 750 государственных и муниципальных строительных подрядов на общую сумму почти 16,3 млрд руб. 36 контрактов заключены с капстроями Брянска и Брянской области, общая стоимость почти достигает 10,5 млрд.

В ноябре 2022 года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил урезать сроки проведения реконструкции до лета 2023 года и поручил подготовить план производства работ. Однако исполнение контракта затягивалось. В связи с нарушением сроков компании выписали штрафы на общую сумму 5 млн руб. В ноябре 2024 года глава региона заявил, что объект должен быть сдан в конце года. В том же месяце ООО «Стройдело» подало иск к УКСу в областной Арбитражный суд с целью продлить контракт до 25 декабря 2025 года. В минувшем январе первый замминистра культуры региона Владимир Баркетов оценил степень готовности объекта не более чем в 77%.

В изначальном проекте были обнаружены многочисленные ошибки, указало суду «Стройдело».

Корректировки потребовали планы обустройства вентиляции, электроснабжениея, пожарной безопасности и отопления. Работы на тепловом узле нельзя было выполнить до окончания отопительного сезона, что и привело к просрочке исполнения контракта, указано в акте суда. Скорректированная проектная документация также подлежала государственной экспертизе. Указанные процедуры заняли более полугода. Подрядчик также предоставил суду пять писем в адрес заказчика, а также губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, где указывалось на необходимость соответствующих корректировок. О невозможности монтировать вентиляцию по первоначальному проекту «Стройдело» информировало заказчика дважды: в феврале 2024 и в феврале 2025 года, однако, на момент вынесения решения суда чиновники на соответствующие письма не ответили.

Предпроектные изыскания для реконструкции малой сцены ТЮЗа вел институт «Саратовгражданпроект». Подряд на проектировку стоимостью 7,8 млн руб. в июле 2020 года получило пензенское ООО «Проектная фирма «Корат». УКС расплатилось с «Коратом» лишь весной 2022 года после того, как Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил соответствующие требования исполнителя. По какой причине госучреждение отказывалось перечислять средства в полном объеме неизвестно: представители власти заседания не посещали.

Суд установил отсутствие вины ООО «Стройдело» в задержках и позволил продлить срок исполнения контракта. Но требования были удовлетворены лишь частично: новой датой окончания работ стало 1 сентября 2025 года.

В ноябре 2024 года УКС пыталось продлить разрешение на строительство объекта до января 2026, указал суд. Тем не менее, заказчик подал апелляционную жалобу.

Решение первой инстанции с большой вероятностью вступит в силу без изменений, считает старший юрист консалтинга Legal principles Русудани Закарая. «Не в каждом случае подрядчик может ссылаться на изменение обстоятельств с целью переноса сроков исполнения обязательств. В настоящем случае имела место объективная невозможность исполнить обязательства. Возможно, для более наполненной позиции возможно было ходатайствовать о проведении судебной экспертизы, которая могла бы выявить реальность поставленных сроков в сложившихся обстоятельствах. Однако ни одна из сторон об экспертизе суд не просила, в связи с чем уже не сможет ссылаться на данный факт в суде апелляционной инстанции»,— заключила эксперт.

«Суд установил непредвиденность и непреодолимость, но не обосновал риск причинения истцу существенного ущерба при сохранении условий контракта, так как работы могут быть приняты и после истечения сроков их выполнения»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» ведущий юрист юридической фирмы INTELLECT Андрей Тронин.

«Заказчик не оспорил факт нарушений. Подрядчик приостановил работы в установленном гражданским кодексом порядке, защищаясь от возможных претензий со стороны заказчика. Это указывает на отсутствие оснований для расторжения или изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств»,— предположил собеседник. Выбранный истцом способ защиты прав истца господин Тронин назвал ошибочным. «Решение суда может быть оспорено в апелляции из-за недоказанности ключевых обстоятельств и неправильного применения правовых норм. Исход зависит от аргументов сторон, особенно от доводов апелляционной жалобы ответчика»,— резюмировал юрист.

Нина Шевченко